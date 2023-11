Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag im Minusbereich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 57,92 EUR.

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 57,92 EUR. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 57,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 58,00 EUR. Bisher wurden heute 444.699 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 76,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (55,08 EUR). Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 4,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 85,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,44 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,66 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,37 Prozent auf 37.200,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37.716,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 12,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

