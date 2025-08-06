Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Mittag ins Minus

DAX24.323 +1,7%ESt505.346 +1,6%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1654 ±-0,0%Öl67,43 +0,7%Gold3.381 +0,4%
07.08.25 12:07 Uhr
Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 104,25 EUR ab.

Um 11:47 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 104,25 EUR ab. Bei 100,70 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 104,90 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 208.780 Aktien.

Bei einem Wert von 177,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2024). Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 41,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 100,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 3,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,28 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 157,43 EUR aus.

Merck gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,69 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,28 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,35 Mrd. EUR eingefahren.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

