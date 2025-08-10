Merck Aktie News: Merck schiebt sich am Mittag vor

Kurs der Merck

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 109,05 EUR zu.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:37 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 109,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 110,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 109,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 46.879 Stück.

Am 31.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 62,31 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,27 EUR je Merck-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 155,71 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,50 EUR, nach 1,40 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,47 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung

DZ BANK: Merck-Aktie erhält Kaufen

Merck-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Merck-Aktie