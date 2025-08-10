Merck Aktie News: Merck am Montagvormittag im Plus

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 109,95 EUR.

Das Papier von Merck konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 109,95 EUR. Bei 110,00 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 109,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 9.299 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,98 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 8,41 Prozent sinken.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 157,86 EUR je Merck-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Merck am 07.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,50 EUR gegenüber 1,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,47 EUR je Aktie belaufen.

