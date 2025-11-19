Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 111,20 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 111,20 EUR. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 110,95 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 111,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.690 Merck-Aktien.

Bei 154,65 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,07 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 10,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 141,33 EUR für die Merck-Aktie aus.

Am 11.11.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,86 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,32 Mrd. EUR – ein Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,45 EUR je Aktie aus.

