Merck Aktie News: Merck am Mittwochmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 109,90 EUR.

Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 1,6 Prozent auf 109,90 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 109,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 111,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 68.326 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,65 EUR an. Mit einem Zuwachs von 40,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,70 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,37 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 141,33 EUR je Merck-Aktie an.

Am 11.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,86 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 5,32 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,45 EUR je Merck-Aktie.

