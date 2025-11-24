Merck Aktie News: Merck präsentiert sich am Vormittag stärker

Kurs der Merck

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Merck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 113,35 EUR zu.

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 113,35 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 113,75 EUR. Bei 113,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 5.532 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 154,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 36,44 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 100,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 11,16 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 141,33 EUR.

Am 11.11.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 1,86 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,32 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,27 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

