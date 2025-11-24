Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Merck im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Merck. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 112,90 EUR.

Das Papier von Merck konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 112,90 EUR. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 115,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 113,40 EUR. Zuletzt wechselten 60.273 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 154,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 27,00 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,70 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 10,81 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 141,33 EUR an.

Am 11.11.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,86 EUR je Aktie eingenommen. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

