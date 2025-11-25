Merck Aktie News: Merck gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Merck. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 113,80 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 113,80 EUR nach oben. Bei 113,90 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 113,00 EUR. Bisher wurden heute 39.254 Merck-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 154,65 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,30 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 141,33 EUR je Merck-Aktie an.

Am 11.11.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,27 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,32 Mrd. EUR ausgewiesen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,46 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

