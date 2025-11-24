Merck Aktie News: Merck am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Mit einem Wert von 112,25 EUR bewegte sich die Merck-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Merck-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 112,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 115,15 EUR. Die Merck-Aktie sank bis auf 112,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 113,40 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 95.772 Stück gehandelt.

Bei 154,65 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 37,77 Prozent wieder erreichen. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 100,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 141,33 EUR angegeben.

Am 11.11.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,86 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,99 Prozent auf 5,32 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,46 EUR je Merck-Aktie belaufen.

