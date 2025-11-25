Merck Aktie News: Merck am Nachmittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 115,95 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 115,95 EUR zu. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 115,95 EUR zu. Mit einem Wert von 113,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 98.030 Merck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 154,65 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,38 Prozent hinzugewinnen. Bei 100,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 141,33 EUR.

Merck ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,32 Mrd. EUR – ein Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 8,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck KGaA -Aktie gewinnt: Fast-Track-Status für Cladribin-Kapseln von der US-FDA

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 3 Jahren verloren

Merck schließt US-Partnerschaft für Medikamenten-Entwicklung - Aktie in Rot