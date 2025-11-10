DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,22 +2,5%Nas23.530 +2,3%Bitcoin91.675 +1,1%Euro1,1562 ±0,0%Öl64,00 +0,5%Gold4.114 +2,8%
Aktie im Blick

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagabend mit grünen Vorzeichen

10.11.25 20:23 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagabend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 633,66 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
546,40 EUR 10,40 EUR 1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 633,66 USD nach oben. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 634,99 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 631,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 2.148.186 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 796,21 USD. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 25,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.04.2025 bei 479,89 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,83 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 816,67 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Am 29.10.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,05 USD gegenüber 6,03 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 51,24 Mrd. USD im Vergleich zu 40,59 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.02.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 23,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Meta Platforms-Aktie angepasst

S&P 500 in KI-Hand: NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial

Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!

In eigener Sache

Bildquellen: Meta

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
