Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) macht am Nachmittag Boden gut

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 613,97 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 613,97 USD zu. Bei 615,66 USD erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 613,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 770.410 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 796,21 USD markierte der Titel am 16.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 29,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 479,89 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,84 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,02 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 816,67 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.10.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,03 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 51,24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 40,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 04.02.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 36,08 USD je Aktie aus.

