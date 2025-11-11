Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Microsoft

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 505,00 USD ab.

Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 505,00 USD abwärts. Bei 502,65 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 504,67 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 594.168 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2025 markierte das Papier bei 555,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 9,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 344,83 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 46,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,32 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,54 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 634,00 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Microsoft gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,72 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 3,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 77,67 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 65,59 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 16,07 USD fest.

