Shutdown-Ende naht: DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
So bewegt sich Microsoft

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Abend

11.11.25 20:23 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Abend

Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 508,04 USD.

Die Microsoft-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 508,04 USD. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 508,52 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 504,67 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.759.084 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 555,00 USD. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 8,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 344,83 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 47,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,54 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,32 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 634,00 USD.

Am 29.10.2025 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,30 USD je Aktie gewesen. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 77,67 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 65,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 04.02.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 16,07 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com

