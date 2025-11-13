Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verbilligt sich am Nachmittag

Microsoft im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 508,79 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 508,79 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 505,45 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 510,22 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 722.878 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 555,00 USD. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 8,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 344,83 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 47,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,32 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,23 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 634,00 USD.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,72 USD gegenüber 3,30 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 77,67 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 65,59 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Microsoft am 04.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 22,32 USD je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

