Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagnachmittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 380,15 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 380,15 USD. In der Spitze gewann die Microsoft-Aktie bis auf 381,97 USD. Bei 378,24 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 4.051.125 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 28.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 381,97 USD. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 0,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 219,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 403,88 USD je Microsoft-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 24.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 2,99 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,35 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 56.517,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 50.122,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 31.01.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,23 USD je Microsoft-Aktie.

