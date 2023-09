Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft präsentiert sich am Freitagmittag stärker

So bewegt sich Microsoft

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Microsoft. Zuletzt konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,8 Prozent auf 316,22 USD.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 316,22 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 18.664 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 366,78 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 15,99 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 213,43 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 384,43 USD.

Am 25.07.2023 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 56.189,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 51.865,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,99 USD je Aktie belaufen.

