Fokus auf Aktienkurs

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft fällt am Mittwochabend

29.10.25 20:23 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft fällt am Mittwochabend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 539,71 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 539,71 USD ab. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 536,75 USD nach. Bei 544,46 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.839.498 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei 555,00 USD markierte der Titel am 01.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,83 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 344,83 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 56,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 3,32 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,49 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 606,00 USD.

Am 30.07.2025 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,65 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,95 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 76,44 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 64,73 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 04.02.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Microsoft rechnen Experten am 04.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 15,56 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: turtix / Shutterstock.com

