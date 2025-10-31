Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 520,26 USD abwärts.
Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 520,26 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 515,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 529,32 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 2.753.803 Stück.
Am 01.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 555,00 USD. 6,68 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 344,83 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,32 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,54 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 634,00 USD je Microsoft-Aktie an.
Am 29.10.2025 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,72 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 3,30 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 77,67 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 65,59 Mrd. USD eingefahren.
Microsoft wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 04.11.2026.
In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Analysen zu Microsoft Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:06
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.2025
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.10.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
