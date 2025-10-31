Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagabend mit Einbußen
Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 517,74 USD ab.
Die Microsoft-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 517,74 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 515,10 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 529,32 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5.254.991 Microsoft-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 555,00 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 6,71 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (344,83 USD). Mit einem Kursverlust von 33,40 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,32 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,54 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 634,00 USD angegeben.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 29.10.2025 vor. Das EPS lag bei 3,72 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 3,30 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,43 Prozent auf 77,67 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 65,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Microsoft am 04.02.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 04.11.2026.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 15,92 USD in den Büchern stehen haben wird.
Analysen zu Microsoft Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:06
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.2025
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.10.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
