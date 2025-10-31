DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.747 +1,3%Euro1,1581 +0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie angepasst

31.10.25 22:30 Uhr
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie angepasst | finanzen.net

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im abgelaufenen Monat.

Im Oktober 2025 haben 19 Experten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie analysiert.

19 Experten empfehlen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Meta Platforms (ex Facebook) ein Kursziel von 861,89 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 213,54 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 648,35 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG915,00 USD41,1330.10.2025
Jefferies & Company Inc.910,00 USD40,3630.10.2025
RBC Capital Markets810,00 USD24,9330.10.2025
JP Morgan Chase & Co.800,00 USD23,3930.10.2025

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Meta Platforms (ex Facebook) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

