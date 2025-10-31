Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 657,00 USD.
Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 657,00 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 653,16 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 674,40 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.088.244 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.
Am 16.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 796,21 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,19 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 479,89 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 36,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,88 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 2,00 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 816,67 USD.
Am 29.10.2025 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 51,24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40,59 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 04.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook).
Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 24,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
