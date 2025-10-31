Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagabend mit Verlusten
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 649,97 USD.
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 649,97 USD abwärts. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 645,58 USD. Bei 674,40 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 8.431.407 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (796,21 USD) erklomm das Papier am 16.08.2025. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 18,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.04.2025 bei 479,89 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,88 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 816,67 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.
Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 6,03 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 51,24 Mrd. USD im Vergleich zu 40,59 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 04.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 24,93 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Meta-Aktie sackt ab: Gewinneinbruch durch Änderungen in der Buchhaltung
Ausblick: Meta Platforms veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
