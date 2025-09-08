DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,36 -2,8%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.602 +0,4%Euro1,1766 +0,1%Öl66,48 +0,4%Gold3.641 +0,1%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Milliardendeal

Kurssprung bei Nebius-Aktie: Microsoft-Auftrag sorgt für Aufwind

09.09.25 08:27 Uhr
Nebius-Aktie gefragt: Microsoft-Auftrag treibt Kurs stark nach oben | finanzen.net

Ein Milliardendeal mit Microsoft hat die Aktien der Nebius Group am Dienstagmorgen angetrieben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
424,95 EUR 1,85 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nebius
80,50 EUR 24,00 EUR 42,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
21.798,7 PKT 98,3 PKT 0,45%
Charts|News|Analysen

Der Aktienkurs des an der Nasdaq notierten niederländischen Spezialisten für Cloud-Infrastruktur für KI-Anwendungen schnellte auf der Handelsplattform Tradegate um fast 50 Prozent nach oben im Vergleich zu ihrem Nasdaq-Schlusskurs. Die Marktkapitalisierung würde damit auf fast 23 Milliarden Dollar steigen.

Zuvor hatte Nebius einen Auftrag des Software-Riesen Microsoft für die Lieferung von KI-Infrastruktur bekannt gegeben. Der gesamte Vertrag hat ein Volumen von 17,4 Milliarden US-Dollar (14,8 Mrd Euro) bis 2031, wobei eine Aufstockung auf 19,4 Milliarden Dollar möglich ist./mis/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

In eigener Sache

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
31.07.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
