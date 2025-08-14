DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin100.184 -1,5%Euro1,1701 +0,4%Öl66,19 -1,1%Gold3.337 ±0,0%
Heute im Fokus
Blick auf Trump-Putin-Gipfel: DAX geht stabil ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Rüstungstitel im Fokus
Top News
UnitedHealth-Aktie zieht zweistellig an - Berkshire Hathaway kauft Aktien UnitedHealth-Aktie zieht zweistellig an - Berkshire Hathaway kauft Aktien
D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Top-Manager verkaufen Anteile in Millionenhöhe D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Top-Manager verkaufen Anteile in Millionenhöhe
NASDAQ-Handel im Fokus

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten

15.08.25 22:33 Uhr
Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten | finanzen.net

Der NASDAQ 100 fiel schlussendlich.

Am Freitag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0,51 Prozent leichter bei 23.712,07 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,098 Prozent schwächer bei 23.809,00 Punkten in den Freitagshandel, nach 23.832,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 23.813,99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23.651,21 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,351 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 22.884,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2025, wies der NASDAQ 100 21.335,82 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19.490,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13,05 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 23.969,27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.542,20 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Enphase Energy (+ 8,13 Prozent auf 34,84 USD), PDD (+ 3,67 Prozent auf 118,95 USD), MercadoLibre (+ 3,13 Prozent auf 2.392,30 USD), Intel (+ 2,93 Prozent auf 24,56 USD) und Biogen (+ 2,71 Prozent auf 138,60 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Applied Materials (-14,07 Prozent auf 161,76 USD), KLA-Tencor (-8,42 Prozent auf 874,94 USD), Lam Research (-7,33 Prozent auf 99,51 USD), Cisco (-4,47 Prozent auf 66,20 USD) und Marvell Technology (-3,61 Prozent auf 76,19 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 64.163.957 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,802 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 7,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,79 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Applied Materials und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar

DatumRatingAnalyst

DatumRatingAnalyst
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen