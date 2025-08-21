DAX23.766 +0,7%ESt505.349 +0,6%Top 10 Crypto15,73 -0,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.602 +0,7%Euro1,1724 ±0,0%Öl66,83 +1,8%Gold3.618 +0,9%
SMI-Performance im Fokus

Minuszeichen in Zürich: SMI fällt am Mittag

08.09.25 12:26 Uhr
Minuszeichen in Zürich: SMI fällt am Mittag | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Zürich aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
55,44 CHF 0,36 CHF 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alcon AG
63,46 CHF -0,62 CHF -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
67,62 CHF 0,76 CHF 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
164,05 CHF 0,25 CHF 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
568,40 CHF -9,00 CHF -1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
102,58 CHF -1,40 CHF -1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
270,90 CHF -3,30 CHF -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
185,90 CHF 0,50 CHF 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
140,55 CHF -0,40 CHF -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
583,00 CHF -4,50 CHF -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
32,29 CHF 0,19 CHF 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
572,40 CHF -3,00 CHF -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
12.314,3 PKT -56,2 PKT -0,45%
Charts|News|Analysen

Um 12:07 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,42 Prozent tiefer bei 12.318,59 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,422 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,033 Prozent höher bei 12.374,67 Punkten, nach 12.370,57 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 12.375,49 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12.310,66 Punkten lag.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 08.08.2025, wies der SMI 11.866,85 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, stand der SMI bei 12.366,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, wurde der SMI mit 11.908,24 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 5,98 Prozent aufwärts. Bei 13.199,05 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 10.699,66 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Holcim (+ 1,02 Prozent auf 67,54 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,58 Prozent auf 55,40 CHF), UBS (+ 0,47 Prozent auf 32,25 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,24 Prozent auf 164,20 CHF) und Sika (+ 0,22 Prozent auf 185,80 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Lonza (-1,52 Prozent auf 568,60 CHF), Novartis (-1,33 Prozent auf 102,60 CHF), Roche (-1,13 Prozent auf 271,10 CHF), Alcon (-0,78 Prozent auf 63,58 CHF) und Swisscom (-0,68 Prozent auf 583,50 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 796.222 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 233,830 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

2025 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,81 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

