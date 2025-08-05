MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 380,10 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 380,10 EUR. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 381,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die MTU Aero Engines-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 377,90 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 379,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.092 MTU Aero Engines-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 395,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 249,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 34,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,84 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 405,00 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 17,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

