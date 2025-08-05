DAX24.220 +1,2%ESt505.334 +1,3%Top 10 Crypto15,92 +3,4%Dow43.984 -0,5%Nas21.297 +0,6%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,90 -0,1%Gold3.387 +0,5%
So bewegt sich MTU Aero Engines

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagnachmittag gesucht

07.08.25 16:08 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagnachmittag gesucht

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 380,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
382,00 EUR 2,70 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 380,40 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 382,30 EUR. Bei 379,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 33.953 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 395,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,05 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 249,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 34,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,84 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00 EUR an.

Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Am 22.10.2026 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 17,05 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Bildquellen: MTU Aero Engines

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025MTU Aero Engines HoldWarburg Research
25.07.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
