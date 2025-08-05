MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 385,20 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 385,20 EUR. Bei 388,00 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 382,50 EUR. Bisher wurden heute 30.628 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 395,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 2,75 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 249,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,20 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,84 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 405,00 EUR an.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte MTU Aero Engines die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 17,05 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

