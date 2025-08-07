MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Kaum Ausschläge verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 381,90 EUR.

Im XETRA-Handel kam die MTU Aero Engines-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 381,90 EUR. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 382,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 381,10 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 382,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.388 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 395,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 3,51 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 249,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 53,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,84 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 405,00 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 17,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU-Aktie um Nulllinie: MTU Aero Engines bekommt 2026 einen neuen Programmvorstand

MTU Aero Engines-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Buy

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor einem Jahr abgeworfen