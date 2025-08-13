MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zieht am Donnerstagvormittag an

So entwickelt sich MTU Aero Engines

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 384,20 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 384,20 EUR. Bei 384,20 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 382,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.050 MTU Aero Engines-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 395,80 EUR. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 3,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 249,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,85 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00 EUR an.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 17,07 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

