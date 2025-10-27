MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 384,40 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 384,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 380,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 389,80 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 22.652 Aktien.

Bei 399,50 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 3,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 249,60 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,07 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 404,60 EUR angegeben.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 17,40 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerkshersteller hebt Jahresziele an

MTU-Aktie fällt: Bernstein hebt Ziel für MTU auf 446 Euro

MTU Aero Engines-Analyse: MTU Aero Engines-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet