MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 384,40 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:48 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 384,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 380,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 389,80 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 22.652 Aktien.
Bei 399,50 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 3,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 249,60 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,07 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 404,60 EUR angegeben.
MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen.
Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 17,40 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie
SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerkshersteller hebt Jahresziele an
MTU-Aktie fällt: Bernstein hebt Ziel für MTU auf 446 Euro
MTU Aero Engines-Analyse: MTU Aero Engines-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet
Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: MTU Aero Engines
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2025
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2025
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|23.10.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|30.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.2025
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.12.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.02.2023
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|19.01.2022
|MTU Aero Engines Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MTU Aero Engines AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen