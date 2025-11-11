Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagvormittag kaum verändert

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 92,90 EUR zeigte sich die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Nemetschek SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 92,90 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 93,00 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 92,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 92,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.403 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,50 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2025. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 32,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 88,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 4,31 Prozent Luft nach unten.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,628 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 127,06 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 04.11.2025. Es stand ein EPS von 0,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 293,13 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 253,03 Mio. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

