Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE behauptet sich am Nachmittag

10.11.25 16:08 Uhr

10.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Nemetschek SE zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die Nemetschek SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 93,40 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
93,20 EUR -1,70 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Nemetschek SE-Aktie ließ sich um 15:50 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 93,40 EUR. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 95,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 93,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 23.123 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 138,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 32,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 88,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 5,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,625 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,06 EUR.

Am 04.11.2025 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,48 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 293,13 Mio. EUR im Vergleich zu 253,03 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 19.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,90 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Bildquellen: Nemetschek Group

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
05.11.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
05.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
03.10.2025Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
04.11.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
04.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

