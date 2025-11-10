Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE behauptet sich am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Nemetschek SE zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die Nemetschek SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 93,40 EUR an der Tafel.

Bei der Nemetschek SE-Aktie ließ sich um 15:50 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 93,40 EUR. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 95,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 93,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 23.123 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 138,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 32,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 88,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 5,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,625 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,06 EUR.

Am 04.11.2025 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,48 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 293,13 Mio. EUR im Vergleich zu 253,03 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 19.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,90 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren eingefahren

Nemetschek-Aktie dreht ins Minus: Profitabilität im 3. Quartal deutlich gesteigert

Ausblick: Nemetschek SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor