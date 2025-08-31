DAX23.999 +0,4%ESt505.362 +0,2%Top 10 Crypto15,34 +1,5%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.114 +0,6%Euro1,1710 +0,2%Öl68,20 +0,1%Gold3.475 +0,8%
Fokus auf Aktienkurs

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag gefragt

01.09.25 16:10 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 75,62 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
75,52 CHF 0,13 CHF 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nestlé-Aktie konnte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 75,62 CHF. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 75,96 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,38 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 500.576 Nestlé-Aktien.

Am 24.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,72 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 21,29 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.08.2025 Kursverluste bis auf 69,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 8,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,31 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 18.02.2027 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,32 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
29.08.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
29.08.2025Nestlé NeutralUBS AG
29.08.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
15.08.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
30.06.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
29.08.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
29.08.2025Nestlé NeutralUBS AG
29.08.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
15.08.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

