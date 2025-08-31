Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 75,62 CHF.

Die Nestlé-Aktie konnte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 75,62 CHF. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 75,96 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,38 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 500.576 Nestlé-Aktien.

Am 24.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,72 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 21,29 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.08.2025 Kursverluste bis auf 69,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 8,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,31 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 18.02.2027 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,32 CHF je Aktie belaufen.

