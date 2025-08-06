Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé macht am Nachmittag Boden gut
Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 72,40 CHF zu.
Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 72,40 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,44 CHF an. Bei 71,67 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 1.264.737 Nestlé-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 21,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Mit Abgaben von 3,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,71 CHF für die Nestlé-Aktie aus.
Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte Nestlé die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,35 CHF im Jahr 2025 aus.
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|Nestlé Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
