Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé macht am Nachmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 72,40 CHF zu.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 72,40 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,44 CHF an. Bei 71,67 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 1.264.737 Nestlé-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 21,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Mit Abgaben von 3,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,71 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte Nestlé die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,35 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 10 Jahren eingebracht

Nestlé-Aktie dreht ins Plus Schweiz von neuen US-Zöllen betroffen - Nestlé beruhigt

So stuften die Analysten die Nestlé-Aktie im vergangenen Monat ein