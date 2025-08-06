Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Nestlé

Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 72,06 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 72,06 CHF bewegte sich die Nestlé-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 72,80 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,77 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 72,48 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 733.481 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.03.2025 auf bis zu 91,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 27,28 Prozent zulegen. Bei 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 3,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,07 CHF aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,31 CHF aus.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Nestlé dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,35 CHF je Aktie.

