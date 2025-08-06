DAX24.182 ±-0,0%ESt505.352 +0,4%Top 10 Crypto16,12 +1,9%Dow44.038 +0,2%Nas21.366 +0,6%Bitcoin99.530 -1,1%Euro1,1662 ±-0,0%Öl66,69 +0,4%Gold3.394 -0,1%
Profil
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Kurs der Nestlé

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

08.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 72,06 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
72,10 CHF 0,03 CHF 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 72,06 CHF bewegte sich die Nestlé-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 72,80 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,77 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 72,48 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 733.481 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.03.2025 auf bis zu 91,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 27,28 Prozent zulegen. Bei 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 3,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,07 CHF aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,31 CHF aus.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Nestlé dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,35 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
11:51Nestlé AddBaader Bank
01.08.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:51Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
30.06.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
25.07.2025Nestlé HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.07.2025Nestlé NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

