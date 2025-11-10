DAX23.923 +1,5%Est505.646 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,54 +5,2%Nas23.005 -0,2%Bitcoin92.046 +1,5%Euro1,1566 +0,1%Öl64,22 +0,8%Gold4.081 +2,0%
Nestlé im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tritt am Montagvormittag auf der Stelle

10.11.25 09:22 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tritt am Montagvormittag auf der Stelle

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Nestlé. Bei der Nestlé-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 79,11 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
79,12 CHF 0,00 CHF 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nestlé-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 79,11 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 79,36 CHF an. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 79,04 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,31 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 115.936 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,94 Prozent hinzugewinnen. Am 04.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,64 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,05 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,44 CHF. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 84,67 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Nestlé.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 5,14 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen