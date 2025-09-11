Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 73,60 CHF.

Zum Vortag unverändert notierte die Nestlé-Aktie um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel bei 73,60 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 73,72 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 73,48 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 73,56 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 176.878 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.03.2025 erreicht. 24,62 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,90 CHF am 04.08.2025. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 5,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,09 CHF. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,31 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,32 CHF je Aktie.

