DAX23.639 -0,3%ESt505.367 -0,4%Top 10 Crypto16,25 +0,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.183 -0,2%Euro1,1717 -0,2%Öl66,33 ±0,0%Gold3.640 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Oracle 871460 SAP 716460 Tesla A1CX3T Klarna A414N7 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend höher -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Nach Höhenflug dank Nachrichtenflut: So geht es für die Opendoor-Aktie am Freitag weiter Nach Höhenflug dank Nachrichtenflut: So geht es für die Opendoor-Aktie am Freitag weiter
DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
Kursentwicklung

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit stabiler Tendenz

12.09.25 09:28 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 73,60 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
73,49 CHF -0,16 CHF -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Nestlé-Aktie um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel bei 73,60 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 73,72 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 73,48 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 73,56 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 176.878 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.03.2025 erreicht. 24,62 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,90 CHF am 04.08.2025. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 5,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,09 CHF. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,31 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,32 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor 10 Jahren verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen