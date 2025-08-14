Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé steigt am Nachmittag

DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,65 -0,9%Dow44.992 +0,2%Nas21.600 -0,5%Bitcoin100.256 -1,5%Euro1,1708 +0,5%Öl66,24 -1,0%Gold3.342 +0,2%
15.08.25 16:13 Uhr
Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 72,39 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
72,34 CHF 0,27 CHF 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,63 CHF zu. Bei 72,34 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 655.084 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.03.2025 auf bis zu 91,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 26,70 Prozent Luft nach oben. Am 04.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 69,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 3,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,07 CHF belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,90 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,32 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen