Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nestlé befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,2 Prozent auf 75,74 CHF ab.

Um 11:49 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 75,74 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 75,64 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 75,82 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 481.391 Nestlé-Aktien.

Am 24.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 69,90 CHF fiel das Papier am 04.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,07 CHF je Nestlé-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,90 CHF.

Am 19.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,32 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

