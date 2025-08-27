DAX24.036 ±-0,0%ESt505.399 +0,1%Top 10 Crypto16,03 +0,2%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.943 +1,5%Euro1,1657 +0,2%Öl67,84 +0,1%Gold3.395 -0,1%
Nestlé im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Mittag fester

28.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 74,74 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
74,74 CHF 0,59 CHF 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 74,74 CHF zu. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 74,93 CHF zu. Bei 74,26 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 328.974 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,90 CHF am 04.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,07 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,90 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.02.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,32 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

