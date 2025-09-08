DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.117 -0,1%Euro1,1770 +0,1%Öl66,44 +0,3%Gold3.651 +0,4%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview

Neue iPhones von Apple erwartet

09.09.25 05:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
198,98 EUR -1,97 EUR -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
201,90 EUR -2,65 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
70.100,00 KRW 600,00 KRW 0,86%
Charts|News|Analysen

CUPERTINO (dpa-AFX) - Von Apple wird am Dienstag (ab 19.00 Uhr MESZ) die Vorstellung neuer iPhones erwartet. Medienberichten zufolge ergänzt der Konzern die übliche Kombination aus einer Standard- und der besseren Pro-Version um ein weiteres Modell: ein dünneres iPhone, das mutmaßlich den Zusatz "Air" tragen wird. Beim Funktionsumfang soll es zwischen den beiden bisherigen Modellvarianten liegen, schrieb der Finanzdienst Bloomberg.

Im September präsentiert der Konzern traditionell auch eine neue Generation seiner Computer-Uhr Apple Watch. Den Bloomberg-Informationen zufolge soll es bald auch ein neues Modell der Ohrhörer AirPods Pro geben.

Das iPhone ist seit Jahren das mit Abstand wichtigste Produkt von Apple. Rivalen wie Samsung und Google (Alphabet C (ex Google)) setzten zuletzt stark darauf, ihre Konkurrenz-Modelle mit vielen Funktionen auf Basis Künstlicher Intelligenz als persönlichen Alltags-Assistenten zu vermarkten. Apple unterdessen musste die mit Hilfe von KI personalisierte nächste Generation der Assistenzsoftware Siri auf das kommende Jahr verschieben./so/DP/jha

In eigener Sache

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
