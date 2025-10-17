Neues Modell gesucht

Stellantis sucht nach den Worten des kanadischen Premierminister Mark Carney nach einem neuen Modell, das es dem Autohersteller ermöglichen würde, ein stillgelegtes Werk in Ontario wieder in Betrieb zu nehmen.

"Sie erwägen, ein anderes Modell in Brampton zu produzieren. Diese Entscheidung soll im Zusammenhang mit dem Abschluss des USMCA getroffen werden", sagte Carney und bezog sich dabei auf den bestehenden Handelspakt zwischen den USA, Mexiko und Kanada, der nächstes Jahr überprüft werden soll.

Wer­bung Wer­bung

Carney fügte hinzu, ihm sei auch zugesichert worden, dass die Arbeitnehmer am Standort Brampton unterstützt würden, einschließlich der Möglichkeit, an einem anderen Standort zu arbeiten.

Das Werk in Brampton wurde Anfang 2024 geschlossen, um es für ein neues Jeep-Modell umzurüsten. Am Dienstag hatte Stellantis jedoch angekündigt, die Jeep-Produktion aus dem Werk außerhalb von Toronto in ein Montagewerk in Belvidere, Illinois, zu verlagern. Dies ist Teil der Pläne, 13 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren und 5.000 Arbeitsplätze im Mittleren Westen zu schaffen, um das Unternehmen vor den Zöllen von US-Präsident Donald Trump zu schützen.

Stellantis-Papiere geben in Mailand zeitweise um 0,83 Prozent nach auf 8,77 Euro.

Dow Jones