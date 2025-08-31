Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Nike

Nike im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 75,24 USD.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 75,24 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Nike-Aktie bis auf 74,88 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,64 USD. Zuletzt wechselten via New York 334.957 Nike-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,62 USD erreichte der Titel am 27.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 16,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Nike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,57 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,55 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 83,22 USD.

Am 26.06.2025 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nike ein EPS von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Nike 11,12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12,62 Mrd. USD umgesetzt worden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 1,66 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

