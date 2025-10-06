Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagabend mit roten Vorzeichen

Blick auf Nike-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 71,80 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 71,80 USD. Die Abwärtsbewegung der Nike-Aktie ging bis auf 71,02 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 903.385 Nike-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 84,76 USD erreichte der Titel am 18.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (52,28 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 27,19 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,56 USD, nach 1,57 USD im Jahr 2025. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 86,88 USD aus.

Nike gewährte am 30.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,73 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,61 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,65 USD je Aktie belaufen.

