Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 71,49 USD ab.

Die Nike-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 71,49 USD. Im Tief verlor die Nike-Aktie bis auf 71,36 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 315.138 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 18.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,76 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 15,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (52,28 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 26,87 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,56 USD, nach 1,57 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 86,88 USD.

Am 30.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 11,73 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 11,61 Mrd. USD umsetzen können.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2026 1,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

