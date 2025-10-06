Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 71,49 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Nike-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 71,49 USD. Im Tief verlor die Nike-Aktie bis auf 71,36 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 315.138 Nike-Aktien umgesetzt.
Am 18.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,76 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 15,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (52,28 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 26,87 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,56 USD, nach 1,57 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 86,88 USD.
Am 30.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 11,73 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 11,61 Mrd. USD umsetzen können.
Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2026 1,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Nike-Aktie
September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Nike-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft
Übrigens: Nike und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nike Inc.
Analysen zu Nike Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.2025
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|01.10.2025
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|01.10.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|01.10.2025
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|01.10.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|01.10.2025
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|04.09.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.2022
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nike Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen