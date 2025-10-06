DAX24.430 +0,2%Est505.635 -0,3%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,26 +1,5%Nas22.893 +0,5%Bitcoin106.468 +1,0%Euro1,1718 -0,1%Öl65,10 +1,2%Gold3.951 +1,6%
Aktienkurs im Fokus

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagnachmittag mit Verlusten

06.10.25 16:10 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 71,49 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
61,57 EUR -0,60 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nike-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 71,49 USD. Im Tief verlor die Nike-Aktie bis auf 71,36 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 315.138 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 18.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,76 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 15,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (52,28 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 26,87 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,56 USD, nach 1,57 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 86,88 USD.

Am 30.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 11,73 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 11,61 Mrd. USD umsetzen können.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2026 1,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Nike Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Nike BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nike OutperformBernstein Research
01.10.2025Nike KaufenDZ BANK
01.10.2025Nike NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Nike BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2025Nike OutperformBernstein Research
01.10.2025Nike KaufenDZ BANK
01.10.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Nike BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nike NeutralUBS AG
01.10.2025Nike Equal WeightBarclays Capital
29.09.2025Nike NeutralUBS AG
04.09.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

