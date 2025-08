Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verteidigt Stellung am Montagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nike hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Nike-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 74,60 USD.

Im New York-Handel kam die Nike-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 74,60 USD. Bei 75,25 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 74,37 USD aus. Mit einem Wert von 75,09 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 198.957 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 90,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 21,47 Prozent zulegen. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 42,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,55 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,00 USD je Nike-Aktie an.

Nike ließ sich am 26.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,14 USD gegenüber 0,99 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 11,12 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 12,62 Mrd. USD umsetzen können.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

