DAX fester -- Wall Street freundlich -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Nach Kurssprung zum Börsenstart: So schlägt sich die American Bitcoin-Aktie am zweiten Handelstag
Blick auf Nike-Kurs

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag fester

04.09.25 16:10 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 75,50 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 75,50 USD. In der Spitze gewann die Nike-Aktie bis auf 75,52 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 74,51 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 148.367 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 27.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,62 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 44,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,55 USD. Im Vorjahr erhielten Nike-Aktionäre 1,57 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,22 USD je Nike-Aktie an.

Am 26.06.2025 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 11,12 Mrd. USD, gegenüber 12,62 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,91 Prozent präsentiert.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen